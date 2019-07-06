СМИ: активисты Консервативной партии Эстонии хотят восстановить памятник солдату СС

ТАЛЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Активисты входящей в правящую коалицию Эстонии Консервативной народной партии (КНП) намерены вернуть монумент солдату в форме СС, который ранее был установлен на кладбище в городе Лихула и позднее демонтирован. Об этом сообщил портал Delfi в субботу.

По его информации, с инициативой восстановить памятник выступил в июне представитель КНП в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк. Он также направил запрос в волостную управу, в котором попросил разъяснить, является ли собственником демонтированного памятника управа Ляэнераннаской волости.

Скандальный памятник был установлен на кладбище в Лихуле 20 августа 2004 года. На памятнике изображен солдат в форме СС с автоматом в руках и написано: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

Однако уже 2 сентября того же года правительство Эстонии распорядилось демонтировать монумент. Тогда премьер-министр Эстонии Юхан Партс отметил, что установка монумента "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма". В сентябре прошлого года Консервативная народная партия провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса монумента солдату в форме СС. По сообщению портала Эстонского телевидения и радио (ERR), в акции приняли участие около 200 человек, на время церемонии собравшиеся установили на кладбище копию демонтированного памятника.

В связи с этой акцией директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает мировое сообщество обратить внимание на курс Эстонии на героизацию нацизма и попытки властей этой страны переписать итоги Второй мировой войны. Говоря о восстановлении в Лихула памятника легионерам эстонской дивизии "Ваффен-СС", Захарова отметила, что "молчит вся цивилизованная Европа, для которой недопустимость нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии должны были бы по идее быть частью вот этой самой общей системы ценностей". По ее словам, "воссоздание скандально известного памятника не может не вызывать возмущения".

Демонтированный монумент в настоящее время находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.