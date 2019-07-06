В Алжире начался Форум за национальный диалог без участия ряда ведущих сил оппозиции

ТАСС, 6 июля. В алжирской столице в субботу начал работу Форум за национальный диалог с участием представителей ряда политических сил и общественных движений, которые намерены найти выход из кризиса. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service (APS).

По словам координатора мероприятия Абдельазиза Рахаби, "предстоит подготовить основу для всеобъемлющего диалога, который должен привести к появлению гарантий проведения законных, прозрачных и вызывающих доверие выборов". "Предложения, выработанные в ходе форума, будут переданы властям, разным политическим силам страны, чтобы найти совпадения точек зрения", - отметил он.

Форум бойкотируют ведущие оппозиционные силы, в том числе Фронт социалистических сил, Партия трудящихся, Социалистическая партия трудящихся, Объединение за культуру и демократию, Демократическое и социальное движение, Союз за перемены и прогресс, Алжирская лига защиты прав человека. Кроме того, приглашение на форум отклонили ряд авторитетных политических деятелей. Среди них - экс-президент Алжира Ламин Зеруаль и два бывших премьер-министра - Сид Ахмед Гозали и Ахмед Бенбитур.

Призыв Бенсалеха

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех, выступая с речью к нации 3 июля, призвал "всех национальных политиков, всех представителей политического класса, патриотов нации, движения гражданского общества, разные категории населения, включая молодежь и женщин, включиться в процесс национального инклюзивного диалога, который государство запускает с настоящего момента".

Бенсалех предложил участвовать в диалоге, чтобы "обсудить все озабоченности, касающиеся будущих президентских выборов". "Политический класс и гражданское общество, таким образом, смогут внести свой вклад в организацию выборов в атмосфере согласия и спокойствия, - подчеркнул он. - Диалог более чем необходим, и он представляет собой самый правильный путь для достижения нужных, согласованных решений в отношении всего комплекса вопросов, касающихся президентских выборов".

Бенсалех выразил уверенность в том, что "всем сторонам необходимо отбросить второстепенные вопросы и нереалистичные требования, поскольку они способны продлить текущую ситуацию в Алжире, которая может повлечь за собой конституционный вакуум, являющийся источником неопределенности и нестабильности".

Кроме того, он призвал провести президентские выборы в Алжире "в самое ближайшее время, в рамках конституции, которая вменяет в обязанность защиту государства, уважение законов и отстаивание высших интересов нации".

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с конца февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они начали требовать немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

Между тем 9 июля истекает срок полномочий Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает обострение кризиса, вызванное вакуумом власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований.