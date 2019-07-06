Демонстранты в Тбилиси вновь устроили шествие к дому председателя правящей партии

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов в Тбилиси устроили шествие от здания парламента Грузии к дому основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с требованием отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию. Кадры шествия в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания "Рустави-2" .

"Максимальный срок, до которого все это [митинги] может продлиться, - парламентские выборы 2020 года. Дальше этого дело не пойдет. Я не знаю, каким будет формат этой акции в дальнейшем, однако у нас есть свой план. Пока мы стоим и нас слушают люди, которых мы интересуем, не устанем", - сказал модератор митинга Миша Мшвилдадзе.

Участники акции протеста стали собираться у здания парламента в 19:00 (18:00 мск), а затем с транспарантами "Не ослепляй!", "Гахария, уходи домой!", флагами Грузии и свистками прошли несколько километров к дому Иванишвили.

В шествии участвовали лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу". У дома председателя "Грузинской мечты" прозвучали гимны Грузии и Евросоюза. После организаторы акции решили разойтись и собраться вновь у здания парламента в воскресенье вечером.

Демонстранты уже во второй раз поднялись к дому Иванившили. Впервые они сделали это 27 июня. Тогда участники акции протеста показали символичные желтые карточки и потребовали отправить в отставку Гахарию.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.