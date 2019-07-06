Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Сторонники "желтых жилетов" в 34-й раз вышли на улицы французских городов в эту субботу, чтобы озвучить требования о повышении покупательской способности населения, а также политические лозунги. В Париже проходило сразу несколько акций протеста, нигде не было зафиксировано столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно кадрам прямых трансляций в соцсетях, колонна манифестантов шла по заранее оговоренному с властями маршруту. Помимо уже традиционных требований о снижении налогов и отставке руководства страны из толпы звучали призывы освободить всех участников движения, которые находятся под стражей, а также лозунги против проводимой в стране реформы образования.

Колонну манифестантов сопровождали отряды полицейского спецназа и жандармерии, в адрес которых периодически были слышны неодобрительные выкрики. Во время марша правоохранители пару раз применили слезоточивый газ, однако до серьезных стычек дело не дошло. Конечной точкой маршрута колонны стала площадь Каталонии на юге французской столицы.

Данные о количестве

В эту субботу МВД не обнародовало данные о количестве участников протеста ни в Париже, ни по стране в целом. Коллектив Le Nombre Jaune, традиционно ведущий собственный подсчет от лица манифестантов, на сей раз также не стал давать общую цифру, однако опубликовал интерактивную карту, где местные ячейки движения "желтых жилетов" самостоятельно указывают количество вышедших на улицы в эти выходные. Составить цельную и правдоподобную картину дня при помощи этого инструмента не представляется возможным: данные сильно разнятся с публикациями СМИ, причем не только в большую, но и в меньшую сторону.

Во французской столице "Желтое число" заявило порядка 1 тыс. человек, хотя телеканал BFM и агентство AFP сообщают лишь о нескольких сотнях. В Лионе, по данным газеты "Прогрэ", собрались около сотни протестующих (отметки на карте говорят о 35 участниках двух акций). Столько же человек вышли на протест и в Бордо, там все прошло в спокойной атмосфере. Еще 180 насчитало в городе Нанси радио "Франс блё".

В Тулузе, где мэрия по умолчанию запретила любые демонстрации на центральной площади Капитоль, полиции пришлось насильно выпроваживать "желтых жилетов" с улиц в центре. На подступах к площади стражи порядка даже применили слезоточивый газ. Как уточняет агентство AFP, в эту субботу сторонникам движения удалось собрать около 400 человек.

В прошлую субботу число участников 33-й акции протеста "желтых жилетов" достигло лишь 5,8 тыс. по всей Франции. Это самый низкий показатель за всю историю манифестаций движения. По данным МВД Франции, демонстрация в Париже тогда собрала 1,3 тыс. человек.

Фактор отпусков или конец движения?

"Движение утратило свою силу", - приводит слова директора социологической службы Elabe Бернара Сананеса газета "Эко". По его мнению, "желтые жилеты" теряют темп в том числе за счет чересчур радикальных эпизодов во время протестов, а также излишне широкого охвата тем, по которым озвучиваются требования. Кроме того, считает Сананес, сыграли роль и меры, предпринятые властями на фоне первых протестов еще в конце прошлого года и в начале этого.

Однако его коллега, директор Французского института общественного мнения Фредерик Даби считает, что пока рано хоронить идею "желтых жилетов". "В количественном плане, бесспорно, движение уже не такое, каким было. Явка на субботних митингах действительно рухнула, - заявил он. - Но это движение, которое всегда было отдельно от показателей мобилизации сторонников. Оно никогда не превышало 300 тыс. человек (на манифестациях по субботам - прим. ТАСС), но всегда пользовалось сильной поддержкой и симпатией, которые продолжают оставаться на высоком уровне".

"Предугадать конец движения так же трудно, как и его начало. Никто не думал, что оно продержится больше шести месяцев", - отметил профессор социологических наук из Института политических исследований в Гренобле. Он добавил, что основной костяк движения по-прежнему выходит на улицы.