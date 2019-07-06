Аравийская коалиция перехватила беспилотники, запущенные хуситами по саудовским аэропортам

ТАСС, 6 июля. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила беспилотные летательные аппараты, запущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами) в сторону аэропортов саудовских городов Абха и Джизан. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики.

"Беспилотники были уничтожены в воздухе", - цитирует агентство заявление коалиции.

Ранее йеменский телеканал Al Massira информировал, что хуситы атаковали с помощью дронов ангары с истребителями и другие военные объекты на территории двух воздушных гаваней.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.