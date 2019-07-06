Джонсон уверен, что Великобритания будет готова к выходу из ЕС 31 октября

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Великобритания будет готова выйти из Евросоюза 31 октября с соглашением об условиях Brexit или без него. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Telegraph заявил лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны смотреть в наши глаза и думать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются уйти на этих условиях", - сказал он.

"Все, кто говорит, что не могут смириться с мыслью о Brexit без сделки, в действительности имеют в виду, что не хотят уходить вообще. Честно говоря, я думаю, что есть некоторые люди, которые действительно хотят уйти, но они также опасаются варианта Brexit с отсутствием сделки, однако я думаю, что их страхи преувеличены", - добавил он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.