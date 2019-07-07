СМИ: в Афганистане произошел взрыв

ТАСС, 7 июля. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило агентство Pajhwok.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших.

По данным агентства, взорвался автомобиль у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.

Отмечается, что среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей, в то время как большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья, а также о том, где именно произошел взрыв, пока не поступало.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.