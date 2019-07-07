Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана

ТАСС, 7 июля. Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.

"Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе".