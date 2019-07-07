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Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана

Замглавы иранского МИД Аббас Арагчи подчеркнул, что этот шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе

ТАСС, 7 июля. Иран больше не будет соблюдать ограничений на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.

"Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе".

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