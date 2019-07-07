Reuters: "Талибан" взял на себя ответственность за теракт в Афганистане

ТАСС, 7 июля. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в городе Газни, - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности, в результате чего 12 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Как информировало агентство Pajhwok, среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей, в то время как большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья не поступало, они были доставлены в больницы.