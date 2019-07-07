{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: "Талибан" взял на себя ответственность за теракт в Афганистане

Жертвами атаки стали 12 человек

ТАСС, 7 июля. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в городе Газни, - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

Автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности, в результате чего 12 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Как информировало агентство Pajhwok, среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей, в то время как большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья не поступало, они были доставлены в больницы.

Теги
Афганистан
Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана
Замглавы иранского МИД Аббас Арагчи подчеркнул, что этот шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе
Читать полностью