В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Мы хотим от Германии [отправки] наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих", - сказал он.

"Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как союзник в борьбе против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) на северо-востоке Сирии", - отметил Джеффри. "Мы надеемся, что ФРГ будет делать больше", - подчеркнул он, отметив, что США ожидают от партнеров на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военных.

Спецпредставитель указал на то, что речь необязательно идет о боевой миссии. "ИГ можно оттеснить за счет сирийских местных сил, но необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и оказывать техническую помощь", - пояснил он. В то же время, по его словам, "солдаты должны быть готовы себя защищать".

"Без стабилизации ситуации ИГ и ей подобные группы вернутся назад", - предупредил Джеффри.

"Мы сейчас ведем переговоры с Турцией о создании зоны безопасности в этом районе, которая бы обеспечивалась нашими войсками вместе с курдскими формированиями", - сообщил он.

Сейчас германские истребители-бомбардировщики Tornado лишь проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.

Цель - не свержение Асада

Спецпредставитель США заверил, что целью Вашингтона в Сирии не является свержение президента Башара Асада.

"Мы хотим окончательно уничтожить ИГ, мы стремимся запустить под эгидой ООН процесс по политической реформе Сирии, мы хотим окончательного выхода иранских сил из страны", - утверждал он.

Джеффри сообщил, что обсудил тему отправки военных с представителями правительства ФРГ в Берлине. "Германская сторона обдумывает, что может сделать", - сказал спецпредставитель США. "Возможно, она предоставит наземные войска, но это может быть и гражданская, финансовая или иного рода военная поддержка", - заметил он. Решения от Берлина в США ожидают уже в июле.

Отвечая на вопрос, что делать с задержанными боевиками ИГ, Джеффри высказал мнение, что "все страны, включая США, должны принять обратно своих граждан и устроить им судебный процесс, если есть обвинения".