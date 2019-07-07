Курц подверг критике НПО, спасающие мигрантов в Средиземном море

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц подверг критике неправительственные организации, которые перевозят в Европу спасенных в Средиземном море мигрантов.

"Они тем самым дают ложные надежды и непреднамеренно вовлекают еще больше людей в опасную ситуацию", - заявил политик в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag. "До тех пор, пока спасение будет связано с бесплатным билетом в Центральную Европу, все больше людей будут отправляться в путь", - предупредил Курц. Он отметил, что массовой гибели мигрантов в Средиземном море будет положен конец только тогда, когда Европа сможет отправлять нелегалов назад на родину или в транзитную страну.

Одна из последних попыток судна с мигрантами войти в порт итальянского острова Лампедуза вопреки запрету властей закончилась арестом капитана судна Sea Watch немки Каролы Ракете. Впоследствии судья предварительного следствия постановил освободить Ракете из-под домашнего ареста.