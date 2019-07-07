Власти Израиля назвали меры Ирана по увеличению обогащения урана умеренными

ТАСС, 7 июля. Израильские власти считают, что принятые Тегераном меры по превышению уровня обогащения урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, "умеренны", однако они означают начало движения государства к созданию ядерного оружия. Об этом, как в субботу передает агентство Reuters, сообщил израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

По его словам, пересечение "красных линий" СВПД может привести к тому, что Иран приступит к созданию ядерного оружия.

"Иран начал, хотя сейчас и умеренно, выходить за рамки установленного для государства уровня обогащения урана, превышать его, - приводит агентство его слова. - Это означает, что он [Иран] стирает все ранее оговоренные "красные линии" и начинает свой марш к созданию ядерного оружия".

Ранее в Тегеране заявили, что Иран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД по ядерной программе и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.