Пограничники Литвы начали использовать антидроны на границе с Россией и Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Пограничники Литвы стали использовать антидроны на границе с Калининградской областью РФ и Белоруссией. Об этом в воскресенье сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы .

"Закуплены три устройства по пресечению полетов беспилотных аппаратов. Проще говоря, это антидроновое оборудование", - сказал представитель погранведомства Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, антидроны блокируют сигнал управления беспилотником, позволяют перехватить и посадить на землю беспилотный аппарат.

Новая техника поставлена на охрану границы с Калининградской областью РФ и Белоруссией. "Здесь бывает больше всего несанкционированных полетов. Беспилотники могут незаконно использоваться для наблюдения за деятельностью литовских структур, сбора конфиденциальной информации или в контрабандных целях", - отметил Мишутис.

В 2018 году парламент Литвы ужесточил режим охраны военных объектов и военных территорий, запретив несанкционированный сбор информации путем фото- и видеосъемки, а также полеты беспилотников. Служба охраны государственной границы получила право на применение огнестрельного оружия в отношении неопознанных беспилотных объектов на приграничной территории.