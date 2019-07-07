Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об "оккупации" Россией Абхазии и Южной Осетии

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение по признании независимости Абхазии и Южной Осетии, РФ также обвиняется в "оккупации" и попытках "фактической аннексии" двух стран.

В тексте, основным автором которого выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава, эти республики названы "оккупированными территориями Грузии". При этом ПА ОБСЕ вновь выражает "полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии". В резолюции также выражена "серьезная озабоченность по поводу того, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией в связи с незаконной оккупацией Российской Федерацией и ее шагами в направлении фактической аннексии" Абхазии и Южной Осетии. Подчеркивается также ответственность РФ "за грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах [в республиках]", а также за будто бы происходящее наращивание там военного присутствия, что и осуждается ассамблеей.

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", положить конец нарушениям прав человека и судебным преследованиям "по политическим мотивам", а также якобы имеющую место дискриминацию по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в текст включен призыв о допуске в республики международных правозащитников, включая исполнительные структуры ОБСЕ.

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой еще в начале 28-й сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Люксембурге, заявил, что российские парламентарии будут выступать против этой и ряда других антироссийских резолюций. Кроме того, их принятие может отразиться на позиции РФ по итоговой декларации сессии.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.