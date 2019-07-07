В Иране заявили, что могут поднять уровень обогащения урана до любой отметки

ТАСС, 7 июля. Иран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. По его словам, уровень обогащения урана на предприятии в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики.

"Мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", - приводит его высказывания телерадиовещательная корпорация IRIB.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.

8 июля истекает срок двухмесячной отсрочки, предоставленной 8 мая президентом Ирана Хасаном Роухани участникам ядерной сделки для того, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств. СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.