ПА ОБСЕ выразит обеспокоенность в связи с "Северным потоком - 2" и "Турецким потоком"

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которой в том числе выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в политических целях.

Этот пункт по предложению делегации членов Конгресса США был включен в резолюцию по вопросу энергетической безопасности в регионе ОБСЕ. Согласно тексту, ПА ОБСЕ "выражает особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".

В тексте резолюции также подчеркивается, что "зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках". Кроме того, ПА ОБСЕ призывает страны-участницы воздержаться от использования ресурсов в качестве "инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов".

Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.