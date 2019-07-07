Нетаньяху назвал решение Ирана по обогащению урана "очень опасным шагом"

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал новое сокращение обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и повышение уровня обогащения урана "очень, очень опасным шагом". Об этом сообщило агентство Reuters .

Согласно его сведениям, израильский премьер также повторил свой призыв к Франции, Великобритании и Германии ввести против Ирана автоматические санкции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств в рамках СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замглавы МИД, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи также отметил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.