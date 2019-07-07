Трамп обвинил дождь в оговорке о захвате аэропортов во время войны за независимость

ВАШИНГТОН, 7 июля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова о захвате американской армией аэропортов во время войны за независимость США (1775-1783) сбоем в работе телесуфлера, причиной которого стал дождь. Об этом американский лидер заявил журналистам, разъясняя, почему в его праздничной речи на День независимости аэропорты оказались упомянуты в контексте событий, происходивших почти за 120 лет до изобретения первого самолета.
President Trump: "The Continental Army suffered a bitter winner at Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do." pic.twitter.com/KQIGDUWDG3— The Hill (@thehill) 5 July 2019
Трамп выступил в четверг по случаю отмечавшегося в США Дня независимости со ступеней Мемориала Аврааму Линкольну в центре американской столицы. "В июне 1775 года Континентальный Конгресс создал объединенную армию из революционных отрядов, расположившихся в окрестностях Бостона и Нью-Йорка", - начал Трамп свой рассказ о войне за независимость США, перечислив успехи Континентальной армии в переправе через реку Делавэр и в битве при Йорктауне. Дальше же президент начал говорить странные вещи. "Наша армия штурмовала укрепления, она захватывала аэропорты. Она сделала все, чтобы было необходимо", - заявил он. "И у форта Макгенри под ослепительно-красным светом ракет она вновь одержала победу. И когда наутро взошла заря, их усыпанный звездами флаг дерзко развевался на ветру", - подытожил Трамп, пересказывая по сути содержание куплета из американского гимна. Но и в этом случае события, о которых шла речь, произошли уже в 1814 году, когда американские войска обороняли форт Макгенри во время англо-американской войны 1812-1815 годов, то есть в период наполеоновских войн, а не в годы войны за независимость США.
Речь Трампа вызвала недоумение у американских СМИ и пользователей интернета, многие из которых обвинили президента не только в незнании американской истории, но и в отсутствии здравого смысла, ведь первый полет самолета, построенного американцами Орвилом и Уилбуром Райт, датируется 1903 годом. Более того, сам же Трамп ранее по тексту речи упоминал и это событие, и эту дату, когда перечислял достижения американской нации.
"Был очень сильный дождь, я стоял под дождем, телесуфлер отключился. Он работал, а потом в конце просто отключился, ему настал "капут", - объяснил спустя сутки произошедшее президент США. "И на самом-то деле он отключился прямо посередине предложения. И это не самое приятное ощущение, когда ты стоишь на глазах миллионов и миллионов людей, наблюдающих за тобой с экранов телевизоров, а толпа растянулась до самого Монумента Вашингтону <...>. Я полагаю, что дождь отключил телесуфлер", - добавил он.
"Но дело не в этом", - продолжил президент, еще больше запутав журналистов. "Я очень хорошо знал речь, так что мог обойтись и без телесуфлера, но телесуфлер отключился, а вообще-то на него и без того было сложно смотреть из-за дождя", - подчеркнул американский лидер.
Ранее пользователи интернета иронизировали над другой оговоркой Трампа, которую он допустил в преддверии праздника. Тогда, говоря о своем намерении провести в День независимости "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке" (A Salute To America), он сообщил, что 4 июля в столице будут размещены "новейшие танки Sherman". На самом деле эти боевые машины времен Второй мировой войны были сняты с вооружения американской армии еще в 1957 году. Эта ошибка американского президента быстро стала интернет-мемом и долго еще обсуждалась в соцсетях.