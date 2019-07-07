Трамп обвинил дождь в оговорке о захвате аэропортов во время войны за независимость

ВАШИНГТОН, 7 июля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова о захвате американской армией аэропортов во время войны за независимость США (1775-1783) сбоем в работе телесуфлера, причиной которого стал дождь. Об этом американский лидер заявил журналистам, разъясняя, почему в его праздничной речи на День независимости аэропорты оказались упомянуты в контексте событий, происходивших почти за 120 лет до изобретения первого самолета.

Трамп выступил в четверг по случаю отмечавшегося в США Дня независимости со ступеней Мемориала Аврааму Линкольну в центре американской столицы. "В июне 1775 года Континентальный Конгресс создал объединенную армию из революционных отрядов, расположившихся в окрестностях Бостона и Нью-Йорка", - начал Трамп свой рассказ о войне за независимость США, перечислив успехи Континентальной армии в переправе через реку Делавэр и в битве при Йорктауне. Дальше же президент начал говорить странные вещи. "Наша армия штурмовала укрепления, она захватывала аэропорты. Она сделала все, чтобы было необходимо", - заявил он. "И у форта Макгенри под ослепительно-красным светом ракет она вновь одержала победу. И когда наутро взошла заря, их усыпанный звездами флаг дерзко развевался на ветру", - подытожил Трамп, пересказывая по сути содержание куплета из американского гимна. Но и в этом случае события, о которых шла речь, произошли уже в 1814 году, когда американские войска обороняли форт Макгенри во время англо-американской войны 1812-1815 годов, то есть в период наполеоновских войн, а не в годы войны за независимость США.

Речь Трампа вызвала недоумение у американских СМИ и пользователей интернета, многие из которых обвинили президента не только в незнании американской истории, но и в отсутствии здравого смысла, ведь первый полет самолета, построенного американцами Орвилом и Уилбуром Райт, датируется 1903 годом. Более того, сам же Трамп ранее по тексту речи упоминал и это событие, и эту дату, когда перечислял достижения американской нации.

"Был очень сильный дождь, я стоял под дождем, телесуфлер отключился. Он работал, а потом в конце просто отключился, ему настал "капут", - объяснил спустя сутки произошедшее президент США. "И на самом-то деле он отключился прямо посередине предложения. И это не самое приятное ощущение, когда ты стоишь на глазах миллионов и миллионов людей, наблюдающих за тобой с экранов телевизоров, а толпа растянулась до самого Монумента Вашингтону <...>. Я полагаю, что дождь отключил телесуфлер", - добавил он.

"Но дело не в этом", - продолжил президент, еще больше запутав журналистов. "Я очень хорошо знал речь, так что мог обойтись и без телесуфлера, но телесуфлер отключился, а вообще-то на него и без того было сложно смотреть из-за дождя", - подчеркнул американский лидер.

Ранее пользователи интернета иронизировали над другой оговоркой Трампа, которую он допустил в преддверии праздника. Тогда, говоря о своем намерении провести в День независимости "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке" (A Salute To America), он сообщил, что 4 июля в столице будут размещены "новейшие танки Sherman". На самом деле эти боевые машины времен Второй мировой войны были сняты с вооружения американской армии еще в 1957 году. Эта ошибка американского президента быстро стала интернет-мемом и долго еще обсуждалась в соцсетях.