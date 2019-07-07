В Иране не возражают против подключения США к переговорам по ядерной сделке

ТАСС, 7 июля. Иран не будет возражать, если Соединенные Штаты присоединятся к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Тегеране, которую транслировал телеканал Press TV , заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

"Мы не против присутствия американцев на переговорах, но они ввели санкции против Ирана и оказались вне соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - подчеркнул он. По этой причине, по словам дипломата, контакты будут продолжаться в формате "4+1".

Арагчи подчеркнул, что Тегеран стремится сохранить ядерную сделку и его последние шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств. "Мы отвели достаточно времени для дипломатических усилий, - подчеркнул он. - Теперь мы надеемся, что в ближайшие 60 дней нам удастся достичь решения с европейцами. В противном случае последует новое сокращение обязательств по СВДП".

Ранее Арагчи, а также участвовавшие в пресс-конференции официальный представитель правительства Али Рабии и представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, официально объявили, что Иран "приступит в ближайшие часы к обогащению урана выше уровня 3,67%".

По словам Камальванди, уровень обогащения урана на АЭС в Бушере будет увеличен до 5% для нужд иранской ядерной энергетики. "Мы можем также в любой момент возобновить производство тяжелой воды на предприятии в Араке в соответствии с нашими потребностями", - сказал он.

Группа 4+1

Арагчи заявил, что Иран и участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проведут переговоры в ближайшие дни.

"В ближайшие дни у нас будут дипломатические визиты. Будут некоторые обмены, встречи между министрами Ирана и группы 4+1. Мы не хотим никаких показательных визитов или поездок. Мы хотим проведения встреч, которые принесут результаты, которые будут плодотворными, которые приведут к облегчению ситуации в отношении СВПД. Кто-то может приехать в Иран, или мы можем совершить поездки в другие страны", - сказал Арагчи в ходе пресс-конференции, .

"Мы хотим провести встречи, вероятно, в июле между Ираном и группой 4+1, в ходе которых мы выступим с предложениями. Мы хотим каких-то возможных решений и идей, которые существуют, которые будут сначала рассмотрены, а затем мы хотели бы провести встречи, на которых будут выработаны решения, а не на которых будут приведены только доводы и споры", - сказал он, добавив, что Иран проинформирует о возможных будущих визитах.

Арагчи отметил, что Иран не признает концепцию 5+1. По его словам, если с Ирана будут сняты санкции, США могут принять участие в переговорах по СВПД. "США могут принять участие во встречах в переговорах между Ираном и группой 4+1 только при том условии, если Соединенные Штаты снимут свои санкции с Ирана", - сказал дипломат.

Двухмесячная отсрочка

8 июля истекает срок двухмесячной отсрочки, предоставленной 8 мая президентом Ирана Хасаном Роухани участникам ядерной сделки для того, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств. СВДП был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.