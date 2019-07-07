Зеленский заявил, что Украина стремится создать сильные ВМС при международной поддержке

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Украины должны быть сильными и оснащены современными кораблями, в этом Киеву оказывается поддержка со стороны международных партнеров. Об этом в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Наша общая цель - это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС. На этом пути мы ощущаем весомую поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - приводит его обращение к участникам проходящих в регионе военных учений "Си Бриз - 2019" пресс-служба украинского лидера.

Зеленский напомнил, что во время его недавнего визита в Канаду с властями этой страны достигнута договоренность об усилении сотрудничества в военной сфере. По словам президента, министр обороны Степан Полторак в воскресенье "предметно обсудит конкретные шаги этого сотрудничества".

Зеленский также повторил, что делает все возможное для возвращения на Украину моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. "Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой", - сказал он.

Многонациональные военные учения "Си бриз" проходят на Украине с 1997 года. В 2018 году маневры проводились на полигонах в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В них было задействовано более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и ряд летательных аппаратов из 19 стран. В этом году в учениях принимают участие почти 3 тыс. военнослужащих из 19 стран.