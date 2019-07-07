Ципрас назвал парламентские выборы в Греции критически важными для будущего страны

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал народ к активному голосованию на проходящих в Греции в воскресенье досрочных парламентских выборах, которые, по его словам, являются критически важными для будущего страны. Об этом глава правительства заявил журналистам после голосования на избирательном участке в Афинах. Трансляцию вело греческое государственное телевидение EPT .

"Я хочу призвать всех граждан пойти на голосование, чтобы реализовать свои избирательные права, несмотря на жару. Потому что стоит посвятить голосованию двадцать минут, чтобы все участвовали в принятии критического решения о будущем нашей страны", - сказал Ципрас. Он, в частности, обратился к молодежи, которая "может совершать крупные повороты и крупные изменения, чтобы она не оставляла критически важных решений о своей жизни и своем будущем другим". "Будьте теми, от кого будет зависеть конечный результат", - подчеркнул глава правительства.

"Сегодня день демократии, и греки принимают [на выборах] решение о курсе страны на следующие четыре года. Они принимают решение о том, как будет складываться их жизнь", - сказал премьер. "Как известно, избирательные урны с утра были пустыми, поэтому решения каждого человека у избирательной урны будут теми, которые определят в конечном итоге результат голосования", - подчеркнул политик.

Премьер попросил избирателей проголосовать на нынешних выборах так, чтобы не был остановлен прогресс страны. "Я думаю, что это решающее сражение, мы его проводим с оптимизмом, ведем решительную борьбу до последней минуты, чтобы жертвы и усилия нашего народа не были потеряны, чтобы не было прервано движение нашей страны вперед", - заключил Ципрас.

Напряженность во время голосования лидера оппозиции

В свою очередь лидер главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис заявил на избирательном участке, что "выборы - это великий праздник демократии". "Я с уважением отношусь к выбору народа", - кратко сказал он присутствующим журналистам. По его мнению, на нынешних выборах "граждане берут судьбу в свои руки", и "завтра наступит лучший день".

На улице во время голосования Мицотакиса на избирательном участке возникла напряженность между его сторонниками и активистами левой непарламентской партии "Андарсия" ("Неповиновение"), которые, пробиваясь через толпу, выкрикивали лозунги против партии консерваторов. Представители "Андарсия" скандировали, что "как в 2015-м, так и в 2019-м СИРИЗА снова будет у власти".

Президент Греции Прокопис Павлопулос проголосовал на избирательном участке в школе в афинском районе Нео Психико. "Сегодня заявлений не нужно. Сегодня день свободного волеизъявления граждан на выборах", - кратко ответил он на просьбу представителей СМИ прокомментировать избирательный процесс.

Лидерство правоцентристов

В Греции в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые могут привести к смене политического ландшафта в стране. Как предсказывают все последние опросы общественного мнения, есть очень большая вероятность того, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса потерпит на этих выборах поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на 7,4-13% процентных пунктов. На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент "Новая демократия" обошла партию Ципраса на 9,35% голосов и победила также на выборах в местные органы власти.

На всех последних предвыборных митингах премьер призывал народ и особенно молодежь проголосовать в воскресенье на избирательных участках, совершить великий поворот, чтобы не дать правоцентристам прийти к власти и вернуть страну в "темные времена управления международных кредиторов". В Греции в эти дни стоит почти 40-градусная жара, и опасения политиков связаны с тем, что из-за нее многие могут отправиться на пляж вместо голосования.

Избирательные участки открылись в Греции в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление результатов экзитполов. До этого всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено. Первые оценки результатов голосования ожидаются около 21:00.