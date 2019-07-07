{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

Жертвами атаки стали 12 человек

ТАСС, 7 июля. По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал TOLO news.

Ранее стало известно о 12 погибших и 43 пострадавших. Как отмечает телеканал, согласно данным местных чиновников, большинство пострадавших от атаки составляют женщины и дети.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за атаку.

Теги
Афганистан
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В Иране не возражают против подключения США к переговорам по ядерной сделке
По словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи, США смогут принять участие в переговорах между Ираном и группой 4+1 после снятия санкций с Исламской Республики
Читать полностью