В ПА ОБСЕ поддержали призыв к законодательному регулированию работы ЧВК

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье поддержал резолюцию ассамблеи, касающуюся деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК).

Согласно тексту документа, ПА ОБСЕ выражает обеспокоенность тем, что "предприятия частного охранного сектора не поставлены под достаточный демократический контроль на системной основе на национальном уровне". Ассамблея "настоятельно призывает парламенты [стран - участниц ПА ОБСЕ] к выработке законодательных норм для эффективного регулирования деятельности частных охранных компаний на основе существующих международных стандартов".

В тексте при этом подчеркивается, что "международно-правовые обязательства государств, заключающих контракты с ЧВОК, сохраняют свою силу".