ПА ОБСЕ призвала использовать базы Интерпола для выявления террористов

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье поддержал резолюцию о мерах по борьбе с перемещением иностранных боевиков-террористов.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ "призывает национальные органы власти использовать существующие базы данных, в том числе базы данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и обеспечить компетентным национальным органам доступ к таким базам данных и регулярное использование ими этих баз".

В текст также включен призыв к расширению сотрудничества "с частным сектором, особенно с компаниями, работающими в секторе информационно-коммуникационных технологий" для сбора данных о боевиках.

ПА ОБСЕ также настоятельно призывает страны-участницы учредить национальные системы предварительной информации о пассажирах, в том числе в соответствии со стандартами, предлагаемыми Международной организацией гражданской авиации.

Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.