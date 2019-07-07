Комитет ПА ОБСЕ отклонил российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье отклонил предложенную делегацией РФ резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", которая в том числе предусматривала призыв стран - участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов "Ваффен СС". Против документа проголосовали 25 членов национальных делегаций, за его принятие выступили 11 парламентариев. 13 делегатов воздержались.

Суть резолюции

Основным автором резолюции выступил депутат Госдумы Артем Туров. В текст было включено напоминание о том, что Нюрнбергский трибунал признал преступными как саму СС, так и ее составные части. Согласно отклоненному проекту резолюции, ПА ОБСЕ должна была выразить глубокое беспокойство "распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры, в том числе в регионе ОБСЕ", а также признать, что неонацизм - "опасное современное явление", бороться с которым должны политики.

Согласно отклоненному тексту, ассамблея "решительно осуждает сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых или национальных предрассудках, и заявляет, что эти явления не могут быть оправданы ни в каких случаях и ни при каких обстоятельствах". Ассамблея также должна была призвать страны-участницы "активно противодействовать актам героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации "Ваффен СС", а также участившимся попыткам и случаям осквернения или разрушения памятников" борцам с нацизмом.

Позиция против

С критикой документа выступили делегации, в частности, Литвы, Великобритании, Украины. Парламентарии этих стран раскритиковали текст за отсутствие осуждения в нем коммунизма. По утверждению членов делегации США, которая также выступила против резолюции, Россия якобы сама не признает "свой агрессивный национализм на Украине и в Грузии". Со стороны украинской делегации звучали тезисы о якобы поддержке российскими властями правых группировок.

"К большому сожалению, все предыдущие выступающие, видимо, вообще не читали предложенную резолюцию. Это говорит о том, что им совершенно наплевать на то, что сейчас в Европе происходит возрождение неонацизма, а по сути дела - фашизма", - заявил в свою очередь член делегации РФ, депутат Госдумы Алексей Корниенко.