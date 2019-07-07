Эксперт: страны ЕС должны привлечь Россию и Китай к усилиям по сохранению сделки с Ираном

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Германия, Великобритания и Франция не смогут в одиночку решить проблему вокруг ядерной программы Ирана. Такое мнение высказал руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу t-online.de .

"Германия, Франция и Великобритания не решат проблему в одиночку. Было бы лучше, если бы они вместе с Россией и Китаем взяли инициативу в свои руки", - считает Ишингер. "[Председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент России Владимир] Путин, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй могли бы объявить переговоры своим общим делом", - отметил он.

Ишингер полагает, что выйти из кризиса вокруг ядерной программы Ирана еще можно. "Есть пространство для дипломатических маневров, которое еще полностью не исчерпано", - сказал он. Эксперт предупредил, что в случае обострения отношений между США и Ираном может произойти военный конфликт, "который, разумеется, будет иметь последствия". По его словам, главная проблема сейчас заключается в том, что, "к сожалению, между Ираном и США нет контактов".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.