Власти Германии заявили, что обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Германия крайне обеспокоена заявлением иранской стороны о планах обогащения урана выше уровня 3,67% и призывает Тегеран отказаться от данных шагов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.

"Германия, как и наши партнеры по "тройке" (Германия, Великобритания и Франция - прим. ТАСС) и ЕС, крайне обеспокоена заявлением Ирана о том, что он начал обогащение урана выше уровня 3,67%, предписанного СВПД [Совместным всеобъемлющим планом действий]", - отметили в ведомстве. "Мы ожидаем сейчас новой информации от МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии]", - подчеркнули в МИД ФРГ.

"Мы многократно обращались к Ирану с призывом не предпринимать дальнейшие действия по разрушению ядерной сделки. Мы настоятельно призываем Иран прекратить все шаги, которые несовместимы с обязательствами Ирана в рамках СВПД", - говорится в заявлении. "К этому относится и превышение установленного СВПД ограничения запасов низкообогащенного урана", - заметили в ведомстве.

В МИД ФРГ подчеркнули, что находятся в тесном контакте с другими участниками сделки и обсуждают возможные шаги в рамках соглашения, включая заседание совместной комиссии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.