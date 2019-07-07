Зеленский представил нового губернатора Луганской области Виталия Комарницкого

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье во время рабочей поездки в Луганскую область представил нового председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение главы региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Президент подчеркнул, что задачей нового руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином [председателем Европейского совета] Дональдом Туском, видели разрушенные дома, отсутствие дорог, я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается", - сказал Зеленский, выразив надежду на улучшение ситуации.

"Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал в свою очередь Комарницкий.

В воскресенье Зеленский прибыл в Донбасс. Ожидается, что вместе с Туском он посетит район Станицы Луганской, где сторонам конфликта удалось провести разведение сил, а также заслушает доклад командования силовой операции о ситуации в регионе.