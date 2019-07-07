{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.

"Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской", - говорится в сообщении. Президента сопровождает председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее офис президента Украины сообщал о том, что Зеленский и Туск 7 июля посетят Станицу Луганскую.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который частично подорван украинскими силовиками в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

Теги
УкраинаТуск, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
Парламентские выборы на Украине - 2019
Партия Зеленского исключила семь кандидатов из списка на выборы в Раду
Двух человек исключили по собственному желанию, конкретных причин снятия остальных кандидатов не назвали
Читать полностью