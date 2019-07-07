В ПАСЕ заявили, что не изменят позицию по Крыму

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не меняет свою политическую позицию по территориальной принадлежности Крыма, однако отсутствие диалога с РФ может привести ситуацию в тупик, поэтому ассамблея рассчитывает на всестороннее сотрудничество со стороны России после восстановления полномочий ее делегации. Об этом в воскресенье заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая на 28-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Люксембурге.

"В течение пяти последних лет РФ и ее парламент не участвовали в работе ПАСЕ. Мы все знаем, каковы причины этого кризиса - это противоправная аннексия Крыма (так в странах ЕС называют воссоединение полуострова с Россией по итогам законного референдума в 2014 году - прим. ТАСС) и конфликт на востоке Украины в 2014-2015 году. Ассамблея выразила свою четкую и ясную политическую позицию, которая не изменилась. Мы продолжаем отстаивать принципы международного права, которым мы все привержены", - сказала она. "Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами... потому что утверждение полномочий - это не карт-бланш", - отметила Паскье.

При этом Паскье заметила, что "отсутствие диалога создает угрозу" возникновения "политического тупика", кроме того, это препятствует правозащитной работе. "Исходя из этих соображений ассамблея на прошлой неделе огромным большинством приняла решение об утверждении полномочий российской делегации без ограничения прав на участие в работе для членов и делегации", - продолжила председатель. Одновременно с этим она напомнила, что ПАСЕ обратилась "к российским властям с многочисленными конкретными требованиями, в том числе, об освобождении украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, о сотрудничестве со следственной международной группой по гибели рейса МН17 и по гарантированию доступа механизмов соблюдения прав человека на территории России и тех территорий, где Россия проводит свои военные операции".

"Мы рассчитываем на полное всестороннее сотрудничество со стороны России по всем направлениям", - резюмировала Паскье.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и ряд других делегатов.