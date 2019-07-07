Медведчук считает маловероятным вступление его партии в коалицию после выборов в Раду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает маловероятной возможность ее участия в той или иной коалиции по итогам выборов в Верховную раду. Он подчеркнул, что у партии есть принципы, а возможный партнер по коалиции должен разделять ее идеологию.

"Я не хотел бы говорить о каких-то коалициях. У нас есть свои принципы, у нас есть своя программа, которую мы собираемся и в будущем реализовывать. Если мы найдем союзников в решении тех или иных вопросов... то мы будем вместе. Будем ли мы в коалиции по всем вопросам - здесь сложно, потому что здесь нужна общность идеологическая, а такой общности, ну вряд ли она может состояться, хотя я этого не исключаю", - сказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

При этом Медведчук отметил, что возможность создать коалицию с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" не рассматривается. "У нас разные идеологические принципы. Они выступают за НАТО, они выступают за многие другие преобразования, в том числе в экономике, которые нами не разделяются", - пояснил он.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. По данным опроса "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий" от 4 июля, за партию "Оппозиционная платформы - За жизнь" готовы отдать голоса 13,5% избирателей.