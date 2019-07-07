Экзитпол: на выборах в Греции лидирует оппозиционная партия "Новая демократия"

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом лидирует на досрочных парламентских выборах в Греции. Об этом свидетельствуют результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телевизионными телеканалами в воскресенье после закрытия избирательных участков в 19:00.

По этим данным, "Новая демократия" получает 38-40% голосов, а Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса - 26,5-30,5% голосов. В парламент также, как ожидается, пройдет левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в ноябре 2017 года на базе партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), Компартия Греции (КПГ), ультраправые "Хриси Авги" ("Золотая заря") и "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса, а также левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса. Согласно данным экзитполов, КИНАЛ набирает 6-8% голосов, КПГ - 5-7%, МЕРА25 - 3-5%, "Хриси Авги" - 2,8-4,8%, "Эллиники лиси" - 2,5-4,5%. Для того, чтобы попасть в парламент, нужно преодолеть трехпроцентный барьер.

Как отмечают аналитики, если результаты выборов подтвердят данные экзитполов, то "Новая демократия" со значительным отрывом победит на выборах и получит возможность сформировать самостоятельное правительство. СИРИЗА станет крупнейшей оппозиционной партией. Согласно такому раскладу, НД может получить 155-167 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а СИРИЗА - 77-80.