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Возвращение России в ПАСЕ

Председатель ПАСЕ прокомментировала требования к России для возвращения в ассамблею

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила, что в начале 2020 года все делегации стран - участниц ассамблеи должны подтвердить свои полномочия
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не ставила перед Россией никаких сроков для выполнения требований, выдвинутых при подтверждении полномочий делегации РФ. Об этом в воскресенье российским журналистам заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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"Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними [с российской делегацией]. Нет никакого графика", - сказала она.

Паскье напомнила, что в начале следующего года все делегации стран - участниц ПАСЕ должны будут подтвердить свои полномочия. "Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна", - заключила она.

Паскье прибыла в Люксембург для участия в 28-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе своего выступления на пленарном заседании она напомнила, что после восстановления прав делегации РФ в ассамблее ПАСЕ обратилась к российским властям с "многочисленными конкретными требованиями", в том числе об освобождении украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, о сотрудничестве со следственной международной группой по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, а также по обеспечению доступа сотрудников правозащитных структур ПАСЕ на территорию РФ и "те территории, где Россия проводит свои военные операции".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и ряд других делегатов.

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