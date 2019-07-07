Председатель ПАСЕ прокомментировала требования к России для возвращения в ассамблею

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не ставила перед Россией никаких сроков для выполнения требований, выдвинутых при подтверждении полномочий делегации РФ. Об этом в воскресенье российским журналистам заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними [с российской делегацией]. Нет никакого графика", - сказала она.

Паскье напомнила, что в начале следующего года все делегации стран - участниц ПАСЕ должны будут подтвердить свои полномочия. "Очень важно в течение этих шести месяцев сотрудничать и работать вместе. Но нет никакого дедлайна", - заключила она.

Паскье прибыла в Люксембург для участия в 28-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе своего выступления на пленарном заседании она напомнила, что после восстановления прав делегации РФ в ассамблее ПАСЕ обратилась к российским властям с "многочисленными конкретными требованиями", в том числе об освобождении украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, о сотрудничестве со следственной международной группой по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, а также по обеспечению доступа сотрудников правозащитных структур ПАСЕ на территорию РФ и "те территории, где Россия проводит свои военные операции".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и ряд других делегатов.