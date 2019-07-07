"Новая демократия" заявила, что добилась исторической победы на выборах в Греции

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом добилась исторической победы на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Греции. Такой первый комментарий после объявления экзитполов распространила штаб-квартира НД. Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, "Новая демократия" получает 38-40% голосов, а Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса - 26,5-30,5% голосов.

"Это историческая победа "Новой демократии", которая является личным успехом Кириакоса Мицотакиса", - говорится в заявлении НД, которое распространено Афинским Македонским агентством новостей (АМНА).

"Если данные экзитполлов подтвердятся, то "Новая демократия" одержала одну из самых крупнейших своих побед за переходный период после падения диктатуры военной хунты "черных полковников" [1967-1974 годов] и восстановления демократии. Напомним, что такая разница регистрируется впервые с 1981 года. Проценты, которые, по всей видимости, получает НД, относятся к докризисной эре, что показывает, что граждане хотят оставить позади себя кризис и восстановить нормальную ситуацию в своей стране", - заявили представители штаб-квартиры НД.

По их мнению, "эта победа, очевидно, обусловлена центральной стратегией обновления и расширения "Новой демократии", которую Кириакос Мицотакис осуществлял в течение 3,5 лет". "Это также связано с тем, что НД, в отличие от партии СИРИЗА, представила комплексное, реалистичное и смелое предложение, чтобы страна могла пойти вперед, а жизнь греков сделалась лучше", - говорится в заявлении.

По словам штаба консерваторов, "сегодняшний результат явно отражает элемент неодобрения [избирателями] партии СИРИЗА". "Но в основном это положительный голос за НД. Потому что если на европейских выборах [26 мая] граждане могли выразить неодобрение политике правительства, то сегодня греки проголосовали за улучшение своей жизни. И они выбрали план правительства НД, которое сделает их жизнь лучше. Это план с более низкими налогами, новыми и лучшими рабочими местами и безопасностью для всех", - подчеркнули в "Новой демократии".

Лидерство правоцентристов

Как показали результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телевизионными телеканалами после закрытия в 19:00 избирательных участков, на досрочных парламентских выборах в Греции лидирует главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом, обходя партию СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса на 9,5-13,5 процентных пунктов. Согласно такому раскладу, НД может получить 155-167 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а СИРИЗА - 77-80. Как отмечают аналитики, если результаты выборов подтвердят данные экзитполов, то "Новая демократия" со значительным отрывом победит на выборах и получит возможность сформировать самостоятельное правительство. СИРИЗА станет крупнейшей оппозиционной партией.

В парламент также, по данным экзитполов, пройдут левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в ноябре 2017 года на базе некогда могучей партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), Компартия Греции (КПГ), ультраправая "Хриси Авги" ("Золотая заря") и аналогичной ориентации партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса, а также левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.