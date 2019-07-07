Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламент

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признает поражение на досрочных парламентских выборах и собирается отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии. Такой первый комментарий после объявления экзитполов распространила штаб-квартира СИРИЗА.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, партия "Новая демократия" получает 38-40% голосов, а СИРИЗА Ципраса - 26,5-30,5% голосов.

"Если результаты экзитполов подтвердятся, то у "Новой демократии" существует явное первенство. Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии. Это, впрочем, мы делали в ходе всей нашей деятельности", - говорится в заявлении, которое распространено Афинским Македонским агентством новостей (АМNA). По словам представителя партийного штаба, СИРИЗА, судя по всему, получила в чрезвычайно трудных условиях большое количество голосов, которое свидетельствует, что "СИРИЗА является главным и бесспорным выразителем левых, прогрессивных и демократических сил" в Греции.

"СИРИЗА после 4,5 года управления оставила богатое наследие, страну с регулируемым государственным долгом, свободную от меморандумов [с международными кредиторами] и от МВФ, с надежной государственной казной, сократившейся безработицей, сильной системой социальной защиты, а также с ростом экономики, который продолжается девять кварталов подряд", - заявили в штабе партии.

"Эти завоевания мы будем защищать с позиции главной оппозиционной партии, роль которой нам определил народ. Эту роль мы будем выполнять с ответственностью, боевитостью и решимостью, чтобы отстаивать права и достижения нашего народа", - говорится в заявлении.

Ранее штаб-квартира "Новой демократии" выступила со своим заявлением, в котором подчеркнула, что она добилась исторической победы на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Греции.

Лидерство консерваторов

Как показали результаты первых экзитполов, которые были оглашены ведущими телевизионными телеканалами после закрытия в 19:00 избирательных участков, на досрочных парламентских выборах в Греции лидирует главная оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом, обходя партию СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса на 9,5-13,5 процентных пункта. Согласно такому раскладу, "Новая демократия" может получить 155-167 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а СИРИЗА - 77-80. Как отмечают аналитики, если результаты выборов подтвердят данные экзитполов, то "Новая демократия" со значительным отрывом победит на выборах и получит возможность сформировать самостоятельное правительство. СИРИЗА станет крупнейшей оппозиционной партией.

В парламент также, по данным экзитполов, пройдут левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ), созданное в ноябре 2017 года на базе некогда крупной партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), Компартия Греции (КПГ), ультраправая "Хриси Авги" ("Золотая заря") и аналогичной ориентации партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса, а также левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса.