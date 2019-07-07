СМИ: Ципрас сообщил лидеру партии "Новая демократия", что передаст ему власть 8 июля

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил по телефону лидеру правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакосу Мицотакису, что в понедельник передаст ему власть. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей (АМNA).

"Только что премьер-министр Алексис Ципрас связался с Кириакосом Мицотакисом по телефону и поздравил его с большой победой "Новой демократии". Председатель НД поблагодарил его за телефонный звонок", - сообщили агентству источники в штаб-квартире НД.

"Церемония передачи полномочий пройдет завтра в [официальной резиденции премьер-министра] Дворце Максима сразу же после принесения присяги Кириакосом Мицотакисом в Президентском дворце", - добавили источники. Эту же информацию агентству подтвердили и в штаб-квартире СИРИЗА.

Церемония приведения к присяге Мицотакиса в Президентском дворце состоится в понедельник в 13:00 по местному времени (совпадает с МСК).

Сын бывшего премьера

51-летний Кириакос Мицотакис родился 4 марта 1968 года в Афинах. Он - сын бывшего премьер-министра Греции и почетного председателя "Новой демократии" Константиноса Мицотакиса (1918-2017), младший брат экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Афин Доры Бакоянни. Родственник Кириакоса Мицотакиса - сын Доры Бакоянни Костас Бакояннис - был избран 2 июня этого года мэром Афин и приступит к выполнению обязанностей 1 сентября.

Мицотакис возглавляет "Новую демократию" и является лидером оппозиции с января 2016 года. С 2013 по 2015 год он был министром административной реформы в правительстве Антониса Самараса, а в 2015 году - парламентским представителем НД. Депутат парламента Греции с 2004 года.

Мицотакис окончил Афинский колледж, затем факультет социальных наук в Гарвардском университете (1990), получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете (1993) и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса (1995). Был финансовым аналитиком Chase Investment Bank и консультантом McKinsey and Company в Лондоне. В 1997 году работал сотрудником по инвестициям в филиалах греческого "Альфа банка" и Национального банка Греции, в 1999 - 2003 годах был главным исполнительным директором NBG Venture Capital Национального банка Греции, после чего начал политическую карьеру.

Женат, имеет троих детей. Говорит на английском, французском и немецком языках.

Заинтересованность в российских инвестициях

В феврале этого года накануне визита в Москву Кириакос Мицотакис заявил в интервью корреспонденту ТАСС, что "Россия играет особую роль и ответственность в создании безопасной обстановки и стабильности в Европе".

Он выразил также уверенность в том, что "постоянные контакты Греции и России на всех уровнях усилят динамику сотрудничества" двух стран во всех областях. Лидер "Новой демократии" подчеркнул в этом интервью, что Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, торговлю, энергетику, транспорт и недвижимость, а также в участии РФ в греческой программе приватизации.