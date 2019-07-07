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Акции протеста в Гонконге

СМИ: столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге

В результате инцидента есть пострадавшие

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в ночь на понедельник в Гонконге в оживленном торговом районе Монгкок в материковой части города. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

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Беспорядки произошли после того, как сотни активистов отказались расходиться после массовой акции протеста и попытались заблокировать движение транспорта на улице Нэттан роуд - главной транспортной артерии полуострова Коулун. Стражи порядка применили для их разгона резиновые дубинки. Имеются раненые и задержанные.

В воскресенье до 230 тыс. человек приняли участие в демонстрации, впервые прошедшей в материковой части города. Ранее протестные акции созывались только на острове Гонконг.

Участники шествия собрались в туристическом районе Шим Ша Цуй недалеко от набережной Аллея звезд. Оттуда они проследовали к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Цель акции - привлечь внимание туристов из материкового Китая к ситуации в Гонконге.

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