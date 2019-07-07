Мицотакис заявил, что будет упорно работать ради ускорения экономического роста в Греции

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Будущий премьер-министр Греции и лидер победившей на досрочных парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис заявил, что будет упорно работать ради ускорения экономического роста, увеличения инвестиций и снижения налогов. С таким заявлением он выступил по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. По результатам подсчета 81,90% поданных бюллетеней, НД набирает 39,72% голосов, будет иметь большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, а также сможет образовать самостоятельное правительство.

"С сегодняшнего дня начинается сложная, но красивая борьба. Страна гордо поднимает голову, а мы закатываем рукава. Новое правительство будет усердно работать. Престиж республики и [ее] учреждений будет восстановлен", - подчеркнул лидер НД, сказав, что он "взял обязательства о меньших налогах, больших инвестициях, экономическом развитии, эффективном государственном аппарате".

По словам Мицотакиса, "прозрачность, подотчетность и оценка по заслугам возвращаются в страну". "Наш национальный голос усиливается в Европе. Мы сразу же начинаем трудиться. Парламент будет работать все лето", - подчеркнул политик. "Я не прошу льготного периода. Мы не можем терять время. Мы строим широкий фронт в обществе ради достижения консенсуса", - добавил он.

По словам политика, греческий народ принял свое суверенное решение. "Его вердикт ясен. Общество хочет, чтобы мы объединенными пошли вперед. Оно хочет экономического роста, рабочих мест, безопасности, хочет, чтобы Греция снова стала сильной, как она того заслуживает", - сказал Мицотакис.

"Я буду премьер-министром всех греков. Я буду работать, чтобы убедить и тех наших граждан, которые не поддержали нас. Нас мало, чтобы быть разделенными, и у нас много дел, которые нужно делать вместе", - подчеркнул лидер "Новой демократии". По его словам, он берет на себя руководство, полностью осознавая трудности. "Я уверен в своих силах, и я выполню ту великую миссию, которую вы на меня возложили", - подчеркнул Мицотакис, заверив, что "оправдает надежды населения".

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что примет в понедельник Мицотакиса в своей резиденции Дворце Максима и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой". Церемония передачи полномочий пройдет сразу же после принесения присяги Мицотакисом в Президентском дворце, которая назначена на 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Как ожидается, в понедельник будет оглашен и список членов нового кабинета.