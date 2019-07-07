Трамп заявил, что Ирану стоит быть осторожным в связи с заявлениями по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Властям Ирана следует проявлять осторожность в том, что касается сделанных ими ранее заявлений по выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

"Ирану стоит быть осторожным", - сказал он, комментируя объявление иранских властей о том, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По словам президента США, соглашение, заключенное администрацией его предшественника Барака Обамы, было "крайне безрассудным" и позволяло Ирану в будущем создать ядерное оружие. "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", - добавил Трамп.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что расширение Ираном его ядерной программы приведет к новым санкциям и дальнейшей изоляции этой страны.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сообщил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь 5% уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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