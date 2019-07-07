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У здания Rustavi 2 проходит акция протеста против нецензурных высказываний в адрес РФ

Телеведущий Георгий Габуния ранее в своей авторской передаче "Постскриптум" допустил нецензурные высказывания в адрес руководства России

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались у здания грузинского оппозиционного телеканала Rustavi 2 на окраине Тбилиси, чтобы выразить протест по поводу поведения телеведущего Георгия Габунии, допустившего нецензурные высказывания в адрес руководства России. Кадры митинга в прямом эфире транслирует Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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"Габунию необходимо уволить", - скандируют участники митинга. Демонстранты заявляют, что не собираются расходиться и в скором будущем разработают план действий.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики и среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

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