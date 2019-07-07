У здания Rustavi 2 проходит акция протеста против нецензурных высказываний в адрес РФ

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Трамп заявил, что Ирану стоит быть осторожным в связи с заявлениями по ядерной программе

Ранее в Тегеране заявили, что приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%

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