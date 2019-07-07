В МИД Грузии осудили нецензурные высказывания в эфире Rustavi 2 в адрес руководства России

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Rustavi 2 Георгия Габунии в адрес руководства России направлены на внесение еще большего напряжения в и без того сложные грузино-российские отношения. Об этом говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении МИД Грузии.

"Мы строго осуждаем высказывания телекомпании Rustavi 2, у которых нет ничего общего со свободой слова и которые представляют чистой воды провокацию, направленную на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Грузии призывает международное сообщество и все организации, работающие над вопросами свободы СМИ, дать оценку поступку телеканала.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.