Оппозиция Венесуэлы согласилась на встречу с властями страны в Барбадосе

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.