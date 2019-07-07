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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиция Венесуэлы согласилась на встречу с властями страны в Барбадосе

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо AP Photo/Natacha Pisarenko
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
© AP Photo/Natacha Pisarenko

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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"Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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