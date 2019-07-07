В Греции на выборах победили правоцентристы. Груз проблем не уменьшился

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная правоцентристская партия Греции "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получив 39,83% голосов. По результатам подсчета Министерством внутренних дел 96,15% поданных бюллетеней, НД будет иметь 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство. Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса получила 31,55% голосов (86 мест), левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 8,05% голосов (22 места), Компартия Греции - 5,32% голосов (15 мест), недавно появившаяся ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 3,71% (10 мест), левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,45% (9 мест). Для прохождения в парламент необходимо было преодолеть трехпроцентный барьер.

Ципрас признал поражение и заявил, что в понедельник примет Мицотакиса в своей резиденции - Дворце Максима, и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой". При этом Ципрас подчеркнул, что СИРИЗА будет с позиции главной оппозиционной партии добиваться, чтобы в Греции не были ликвидированы социальные завоевания. Политик также указал на необходимость перестройки СИРИЗА, отметив, что "будут предприняты действия для создания новой прогрессивной политической структуры".

В свою очередь Мицотакис заявил, что будет упорно работать ради ускорения экономического роста, увеличения инвестиций и снижения налогов. Он также сказал, что хочет быть "премьер-министром всех греков" и не допускать раскола в обществе. "Я буду работать, чтобы убедить и тех наших граждан, которые не поддержали нас. Нас мало, чтобы быть разделенными, и у нас много дел, которые нужно делать вместе", - подчеркнул лидер "Новой демократии". По его словам, он берет на себя руководство, полностью осознавая трудности.

Церемония передачи полномочий пройдет сразу же после принесения присяги Мицотакисом в Президентском дворце, которая назначена на 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Как ожидается, в понедельник будет оглашен и список членов нового кабинета.

Сын бывшего премьера

51-летний Кириакос Мицотакис родился 4 марта 1968 года в Афинах. Он - сын бывшего премьер-министра Греции и почетного председателя "Новой демократии" Константиноса Мицотакиса (1918 - 2017), младший брат экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Афин Доры Бакоянни. Родственник Кириакоса Мицотакиса - сын Доры Бакоянни Костас Бакояннис - был избран 2 июня этого года мэром Афин и приступит к выполнению обязанностей 1 сентября.

Мицотакис возглавляет "Новую демократию" и является лидером оппозиции с января 2016 года. С 2013 по 2015 год он был министром административной реформы в правительстве Антониса Самараса, а в 2015 году - парламентским представителем НД. Депутат парламента Греции с 2004 года.

Мицотакис окончил Афинский колледж, затем факультет социальных наук в Гарвардском университете (1990), получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете (1993) и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса (1995). Был финансовым аналитиком Chase Investment Bank и консультантом McKinsey and Company в Лондоне. В 1997 году работал сотрудником по инвестициям в филиалах греческого "Альфа банка" и Национального банка Греции, в 1999 - 2003 годах был главным исполнительным директором NBG Venture Capital Национального банка Греции, после чего начал политическую карьеру.

Женат, имеет троих детей. Говорит на английском, французском и немецком языках.

В феврале этого года накануне визита в Москву Кириакос Мицотакис заявил в интервью корреспонденту ТАСС, что "Россия играет особую роль и ответственность в создании безопасной обстановки и стабильности в Европе". Он выразил также уверенность в том, что "постоянные контакты Греции и России на всех уровнях усилят динамику сотрудничества" двух стран во всех областях. Лидер "Новой демократии" подчеркнул в том интервью, что Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, торговлю, энергетику, транспорт и недвижимость, а также в участии РФ в греческой программе приватизации.

Турция и Северная Македония

Мицотакису предстоит заниматься множеством проблем, главными из которых являются социально-экономические. Но и внешнеполитическая тематика, включая крайне актуальные для Греции отношения с Турцией и Северной Македонией, также будет одной из приоритетных. К примеру, по заявлениям греческого Генштаба, турецкая авиация регулярно нарушает воздушное пространство Греции, Анкара направила буровое судно в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра, и Афины опасаются, что может дойти до "вооруженного эпизода" с Турцией в случае, если эта страна попытается направить буровое судно и в ИЭЗ Греции.