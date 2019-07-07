В Греции на выборах победили правоцентристы. Груз проблем не уменьшился

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная правоцентристская партия Греции "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получив 39,83% голосов. По результатам подсчета Министерством внутренних дел 96,15% поданных бюллетеней, НД будет иметь 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство. Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса получила 31,55% голосов (86 мест), левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 8,05% голосов (22 места), Компартия Греции - 5,32% голосов (15 мест), недавно появившаяся ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 3,71% (10 мест), левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,45% (9 мест). Для прохождения в парламент необходимо было преодолеть трехпроцентный барьер.
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Ципрас признал поражение и заявил, что в понедельник примет Мицотакиса в своей резиденции - Дворце Максима, и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой". При этом Ципрас подчеркнул, что СИРИЗА будет с позиции главной оппозиционной партии добиваться, чтобы в Греции не были ликвидированы социальные завоевания. Политик также указал на необходимость перестройки СИРИЗА, отметив, что "будут предприняты действия для создания новой прогрессивной политической структуры".
В свою очередь Мицотакис заявил, что будет упорно работать ради ускорения экономического роста, увеличения инвестиций и снижения налогов. Он также сказал, что хочет быть "премьер-министром всех греков" и не допускать раскола в обществе. "Я буду работать, чтобы убедить и тех наших граждан, которые не поддержали нас. Нас мало, чтобы быть разделенными, и у нас много дел, которые нужно делать вместе", - подчеркнул лидер "Новой демократии". По его словам, он берет на себя руководство, полностью осознавая трудности.
Церемония передачи полномочий пройдет сразу же после принесения присяги Мицотакисом в Президентском дворце, которая назначена на 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Как ожидается, в понедельник будет оглашен и список членов нового кабинета.
Сын бывшего премьера
51-летний Кириакос Мицотакис родился 4 марта 1968 года в Афинах. Он - сын бывшего премьер-министра Греции и почетного председателя "Новой демократии" Константиноса Мицотакиса (1918 - 2017), младший брат экс-министра иностранных дел и бывшего мэра Афин Доры Бакоянни. Родственник Кириакоса Мицотакиса - сын Доры Бакоянни Костас Бакояннис - был избран 2 июня этого года мэром Афин и приступит к выполнению обязанностей 1 сентября.
Мицотакис возглавляет "Новую демократию" и является лидером оппозиции с января 2016 года. С 2013 по 2015 год он был министром административной реформы в правительстве Антониса Самараса, а в 2015 году - парламентским представителем НД. Депутат парламента Греции с 2004 года.
Мицотакис окончил Афинский колледж, затем факультет социальных наук в Гарвардском университете (1990), получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете (1993) и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса (1995). Был финансовым аналитиком Chase Investment Bank и консультантом McKinsey and Company в Лондоне. В 1997 году работал сотрудником по инвестициям в филиалах греческого "Альфа банка" и Национального банка Греции, в 1999 - 2003 годах был главным исполнительным директором NBG Venture Capital Национального банка Греции, после чего начал политическую карьеру.
Женат, имеет троих детей. Говорит на английском, французском и немецком языках.
В феврале этого года накануне визита в Москву Кириакос Мицотакис заявил в интервью корреспонденту ТАСС, что "Россия играет особую роль и ответственность в создании безопасной обстановки и стабильности в Европе". Он выразил также уверенность в том, что "постоянные контакты Греции и России на всех уровнях усилят динамику сотрудничества" двух стран во всех областях. Лидер "Новой демократии" подчеркнул в том интервью, что Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, торговлю, энергетику, транспорт и недвижимость, а также в участии РФ в греческой программе приватизации.
Турция и Северная Македония
Мицотакису предстоит заниматься множеством проблем, главными из которых являются социально-экономические. Но и внешнеполитическая тематика, включая крайне актуальные для Греции отношения с Турцией и Северной Македонией, также будет одной из приоритетных. К примеру, по заявлениям греческого Генштаба, турецкая авиация регулярно нарушает воздушное пространство Греции, Анкара направила буровое судно в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра, и Афины опасаются, что может дойти до "вооруженного эпизода" с Турцией в случае, если эта страна попытается направить буровое судно и в ИЭЗ Греции.
Примечательно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одним из первых поздравил в воскресенье Мицотакиса по телефону с победой на парламентских выборах. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В ходе разговора наш президент поздравил Мицотакиса и выразил надежду на то, что результаты [голосования] позитивно скажутся на турецко-греческих отношениях и регионе", - отмечалось в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера. Слова поздравления также высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Глава МИД выразил уверенность, что "в период правления Мицотакиса двусторонние отношения и дружба между Турцией и Грецией будут еще сильнее укрепляться".
При этом греческая печать привела заявления представителей турецкой оппозиции, которые выразили опасения по поводу возможной жесткой позиции Мицотакиса в греко-турецких отношениях, напомнив, что его сестра в бытность главой МИД придерживалась жесткой линии.
Что касается Северной Македонии, то в ходе предвыборной кампании Мицотакис резко критиковал заключенное соглашение со Скопье, однако сказал, что ничего уже поделать нельзя, так как "ратифицированный парламентом страны международный договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке", тем более, что и в самом договоре указано на невозможность его одностороннего аннулирования. Он пообещал добиваться соблюдения прав предпринимателей области Македония (Север Греции) на право использования продукции с указанием на "македонское место происхождения товара" и следить за четким исполнением Скопье положений соглашения с Афинами в процессе принятия страны в Евросоюз. Лидер НД повторил, что не отказывается от своего права блокировать этот процесс, если Скопье не будет соблюдать свои обязательства.
При этом масло в огонь ожесточенных предвыборных дискуссий подлило появившаяся на днях в греческих газетах фотокопия документа, из которого следует, что бывший лидер "Новой демократии" Костас Караманлис в бытность греческим премьером (2004-2009 годы) написал в послании бывшему президенту США Джорджу Бушу - младшему, что Греция "согласна признать бывшую югославскую республику под названием "Македония-Скопье", причем без дополнительного географического элемента в госнаименовании (Северная, Верхняя) и без необходимых изменений ее конституции. Представители НД постарались сразу же замять этот скандал, заявив, что тогда это было предложено Караманлисом, потому что США оказывали на Афины огромное давление, и Греция пошла на эту уловку, зная, что Скопье это предложение отвергнет. В свою очередь СИРИЗА попыталась использовать данную тему в предвыборных целях, подчеркнув, что Мицотакис был в курсе послания Караманлиса Бушу, и обвинив нынешнего лидера НД в лицемерии. Но как показали результаты выборов, данная тема не принесла СИРИЗА каких-либо дополнительных выгод.
Мигранты и безопасность
"Новая демократия" хочет усилить охрану границ и ускорить возвращение экономических мигрантов в Турцию, но это будет зависеть от сотрудничества со стороны Анкары. В сфере внутренней безопасности "Новая демократия" обещает проводить жесткую политику, направленную против актов вандализма анархистских группировок, которые совершают частые нападения на здания посольств, государственных организаций и компаний. Партия также хочет изменить закон о так называемом убежище, позволяющий анархистам скрываться на территории университетов, при этом полицейские могут туда войти только по разрешению ректората вуза. В подавляющем большинстве случаев администрация вузов такие разрешения не дает, опасаясь последующих актов вандализма.
Реакция финансовых рынков
Как отмечают аналитики, снижение в последние дни доходности 10-летних греческих государственных облигаций до рекордно низкого уровня в 2,04% годовых (семилетних - до 1,28% и пятилетних - до 1,02%) говорит о том, что на финансовых рынках позитивно относятся к приходу к власти Кириакоса Мицотакиса, считающегося сторонником "либеральных реформ и приватизации госсобственности". Лидер НД собирается добиваться от ЕС снижения целевых показателей на предстоящие годы первичного профицита государственного бюджета [превышение государственных доходов над расходами без учета выплат по внешней задолженности], что, например, по мнению экспертов Citigroup, может дать греческой экономике возможность для ускорения темпов экономического роста. Однако, как считают те же аналитики, если ЕС не согласится с этим, то возможности для привлечения инвестиций могут быть ограничены.
На 8 июля назначено заседание рабочей группы Еврогруппы (EuroWorking Group), на котором будет заслушан третий доклад о состоянии греческой экономики после выхода страны в августе 2018 года из соглашений с международными кредиторами. Предполагалось, что рассмотрение данной темы будет отложено из-за выборов в Греции, однако представители Еврогруппы решили, что ее как раз и нужно обсудить для того, чтобы "указать на направления деятельности" новому греческому правительству.
В свою очередь директор по инвестициям консалтинговой фирмы ABP Invest Танос Папасаввас в недавней статье в Financial Times предупредил, что инвесторам рано успокаиваться, потому что победа НД на выборах и особенно возвращение Ципраса к роли лидера оппозиции может спровоцировать новые волнения в обществе. По словам Папасавваса, опыт Великобритании при Тони Блэре и Германии при Герхарде Шредере свидетельствует, что левоцентристским правительствам легче пройти жесткие меры, чем правоцентристским. "Точно также Ципрасу удалось принять жесткие меры без особых социальных волнений в последние годы. Этого не было бы при правоцентристском правительстве", - подчеркнул Папасаввас.