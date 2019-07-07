МВД Грузии заявило, что обеспечивает безопасность всех сотрудников телеканала Rustavi 2

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии, которые находятся у здания грузинской оппозиционной телекомпании Rustavi 2, где проходит митинг, обеспечивают как общественный порядок, так и безопасность каждого работника телеканала. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

"Хотим откликнуться на акцию, которая проходит перед телекомпанией Rustavi 2. На месте для обеспечения правопорядка находятся соответствующие подразделения министерства внутренних дел. Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника", - отмечается в заявлении.

Гендиректор телеканала Ника Гварамия в понедельник на брифинге сообщил, что телекомпания временно прекратила свое вещание из-за угроз со стороны митингующих, собравшихся у здания Rustavi 2 для того, чтобы выразить протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России. Гварамия не уточнил, какие именно угрозы поступают в адрес телеканала, однако собравшиеся на митинг люди заявляют, что не собираются никуда насильственным путем врываться, а лишь требуют отставки Гварамии и Габунии.

Между тем оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге у здания ТВ заявил, что покидает Rustavi 2 из-за высказываний Габунии, и на глазах у собравшихся порвал свою пресс-карту. Об уходе с канала на митинге сообщил и актер Леван Ростомаули.

Люди стали стихийно собираться у здания Rustavi 2 в понедельник после того, как Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор Rustavi 2 Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.