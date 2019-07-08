NYT: власти Нью-Йорка считают, что миллиардер Эпштейн домогался несовершеннолетних

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Прокуратура штата Нью-Йорк полагает, что арестованный в субботу миллиардер Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов домогался нескольких десятков несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По словам ее источников, обвинительное заключение на данный момент засекречено. Как ожидается, оно будет опубликовано в понедельник, когда 66-летний Эпштейн предстанет перед судом. Он был арестован после прибытия на частном самолете в штат Нью-Джерси из Франции.

В субботу газета сообщила, что Эпштейну будут предъявлены обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно новой информации, прокуратура уверена, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. Он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. Он платил девушкам, а также заставлял их приводить к нему домой и других их ровесниц. Миллиардеру может грозить тюремное заключение продолжительностью до 45 лет, если его признают виновным.

Издание отмечает, что в 2007-2008 годах Эпштейн уже был участником резонансного разбирательства. Тогда его обвиняли в аналогичных действиях в штате Флорида. В конечном счете он заключил сделку со следствием, и признал в 2008 году свою вину в менее тяжелом преступлении - привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев. Ему разрешалось регулярно покидать пенитенциарное учреждение.

Газета отмечает, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, являющегося сейчас президентом США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона. Клинтон не раз летал на частном самолете миллиардера, констатирует издание. Трамп в интервью журналу New York Magazine в 2002 году называл Эпштейна "отличным парнем", с которым "очень весело". В воскресенье журналисты попросили президента США прокомментировать информацию об аресте Эпштейна. Трамп ответил, что ничего об этом не слышал.

По сведениям издания, в конфиденциальных консультациях, касающихся заключения Эпштейном сделки со следствием в 2008 году, участвовал Александр Акоста. Он ранее являлся прокурором Южного округа штата Флорида, а сейчас занимает пост министра труда США.