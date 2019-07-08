Япония призвала Иран немедленно вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Японии выражает крайнюю обеспокоенность в связи с намерениями Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67% и призывает его немедленно вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Ясутоси Нисимура.

"Мы в курсе заявлений, сделанных иранской стороной - они вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке и призываем Иран немедленно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению и не допускать их нарушений", - подчеркнул он. Нисимура также отметил, что японская сторона рассчитывает на то, что в ближайшее время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет проверить, пошел ли Иран на те шаги, о которых он объявил в минувшие выходные дни.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сообщил, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. В ближайшее время Тегеран намерен достичь пятипроцентного уровня обогащения урана, что необходимо для сооружения энергоблоков атомной электростанции "Бушер". По словам замминистра, сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.