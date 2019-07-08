Грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор Rustavi 2 Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника.

Люди стали стихийно собираться у здания Rustavi 2 в понедельник после того, как Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор "Рустави-2" Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook. Митинг у Rustavi 2 завершился в понедельник на рассвете.