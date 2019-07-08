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Грузинский телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Ранее его гендиректор Ника Гварамия сообщал, что работа телеканала временно прекращена из-за угроз со стороны митинговавших людей

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2, который не работал с ночи понедельника, в 07:30 (06:30 мск) возобновил вещание.

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Решение о временном прекращении вещания принял гендиректор Rustavi 2 Ника Гварамия, заявив об угрозах со стороны митинговавших людей, которые в ночь на понедельник собрались у здания телеканала, выражая протест по поводу нецензурных высказываний телеведущего Георгия Габунии в адрес руководства России. Позже в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телеканала и каждого ее работника.

Люди стали стихийно собираться у здания Rustavi 2 в понедельник после того, как Габуния в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор "Рустави-2" Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook. Митинг у Rustavi 2 завершился в понедельник на рассвете.

Теги
ГрузияРоссияЗурабишвили, Саломе
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