СМИ: верховный суд отменил повторную жеребьевку партий на выборы в Раду

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины отменил новую жеребьевку номеров партий, под которыми они должны расположиться в бюллетенях на выборах в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

"Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий", - пишет в понедельник украинское издание "Страна", утверждая, что такое решение в воскресенье, 7 июля, принял суд. Официальное решение пока не опубликовано на сайте суда.

26 июня ЦИК провел жеребьевку, по результатам которой политические партии получили порядковые номера для размещения на бюллетене. 27 июня комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня. Однако позже Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий. Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск Аграрной партии Украины. Тогда глава Центризбиркома Татьяна Слипачук выразила возмущение этим решением, посчитав, что оно направлено на срыв выборов, так как уже напечатано более 5 млн бюллетеней. Она добавила, что ЦИК будет оспаривать постановление суда. В воскресенье пресс-служба Центризбиркома сообщила, что комиссия уже поручила госпредприятию спецсвязи передать бюллетени окружным избирательным комиссиям.

6 июля президентская партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке. В партии считают, что новая жеребьевка "может привести к искажению воли избирателей, так как партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях". Кроме того, там добавили, невозможно перепечатать бюллетени для голосования. В пресс-службе также обратили внимание на безвозвратные расходы средств госбюджета и средств избирательных фондов политических партий.

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждены форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки. 30 июня в ЦИК было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них заявили об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.