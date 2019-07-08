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Задержание иранского танкера в Гибралтаре
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МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

В Тегеране решительно отвергают "подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе", отметил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави
Танкер Grace 1 AP Photo/Marcos Moreno
Описание
Танкер Grace 1
© AP Photo/Marcos Moreno

ТАСС, 8 июля. Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.

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Задержание танкера в Гибралтаре. Главное

Об этом, как сообщает телеканал Al Jazeera, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе", - приводит слова Мусави телеканал. Он также указал, что нефтяное судно не заходило в чьи-либо территориальные воды. Мусави отметил, что Иран продолжает предпринимать действия, направленные на освобождение танкера, и поддерживает регулярные контакты с европейскими дипломатами.

"Мы требуем от Лондона как можно скорее освободить нефтяное судно", - заявил официальный представитель иранского МИД.

Власти британского владения на побережье Пиренейского полуострова задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. 

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ИранЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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