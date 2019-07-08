Начальник штаба ВВС Индии 9-12 июля посетит Россию с визитом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Начальник штаба (главнокомандующий) ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа посетит с дружественным визитом Россию 9-12 июля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства Индии на своем сайте.

Планируется, что маршал Дханоа посетит ряд строевых и учебных подразделений, он также может совершить полет на российском учебно-боевом самолете Як-130. Начальник штаба ВВС Индии проведет встречи с представителями командования ВС РФ, сообщает пресс-служба.

Визит направлен на развитие оборонного сотрудничества и взаимовыгодных связей между военно-воздушными силами двух стран, отмечает пресс-служба.